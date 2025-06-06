Что известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео

В июле 2019 года Эпштейн был вновь арестован по обвинениям в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, но в августе того же года он покончил с собой в тюрьме. Его близкая подруга Гилейн Максвелл была арестована в июле 2020 года. Она признана виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.