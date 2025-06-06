Что известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео

Во время обысков у Джеффри Эпштейна были найдены тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.
В 2005 году начался секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. В 2019 году он убил себя, а в 2023 году в его деле появились упоминания экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона.
Впоследствии большинство забыло о том факте, что новоявленный глава Штатов фигурировал в материалах. Вспоминать об этом начали после ссоры Трампа с бизнесменом и бывшим соратником Илоном Масков. Второй обвинил главу Белого дома в причастности к делу финансиста-педофила. По словам предпринимателя, об этом не говорят, поскольку Трамп стал президентом. URA.RU подробно рассказывает, что известно о финансисте Джеффри Эпштейне и его деле.
Почему о деле Эпштейна снова начали говорить.
Маск в своих социальных сетях выразил мнение, что документы по делу Эпштейна до сих пор не раскрыты из-за того, что среди фигурантов значится президент США. Заявление основателя SpaceX прозвучало на фоне его публичного противостояния с главой Белого дома.
«Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпштейна. Именно поэтому их не делают публичными», — написал Маск в соцсети X.
В чем обвиняли Эпштейна.
В марте 2005 года стало известно, что 14-летняя девушка ушла из особняка Эпштейн в нижнем белье. Там ей якобы заплатили 300 долларов за раздевание и массаж финансисту. Это привлекло внимание правоохранительных органов. ФБР и полиция США установили, что Эпштейн завлекал в свой дом несовершеннолетних девушек, где и насиловал их.
По всему дому были найдены скрытые камеры и фотографии. Как пишут западные СМИ, Эпштейн завлекал девушек, совершал сексуальные действия, а потом использовал видеоматериалы как шантаж. Есть версия, что Эпштейн и его подельник также содержали юную секс-работницу, отправляли ее к влиятельным людям для эротического массажа и секс-услуг.
«Мы были несовершеннолетними, маленькими девочками. В таком возрасте 200 долларов — большие деньги. Это и сейчас неплохие деньги», — рассказывала одна из пострадавших, которой на тот момент было 14 лет, передает РИА Новости.
В 2006 году Эпштейн был арестован на 13 месяцев. Правоохранительные органы установили, что от рук Эпштейна пострадали 36 несовершеннолетних девушек, которым потом финансист выплатил от 50 тысяч до одного миллиона долларов. После освобождения он был зарегистрирован в штате Нью-Йорк как секс-преступник третьего уровня (высокий риск повторного преступления).
В июне 2008 года, после того, как Эпштейн признался в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет, он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Однако он отбывал наказание в частном крыле тюрьмы округа Палм-Бич.
Новое расследование.
Интерес к Эпштейну снижался на протяжении последних лет, но публичное осуждение его действий усиливалось. После начала движения #MeToo (участники выражали протест сексуальному насилию и домогательствам — прим. URA.RU) в октябре 2017 года журналисты возобновила изучение дела Эпштейна. Это привело к новому витку расследования и аресту его особняка на Манхэттене, где были найдены тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.
Скандал вокруг Эпштейна выявил множество деталей его жизни, в том числе и оформление домов, где обнаружились фотографии несовершеннолетних девочек и провокационные предметы интерьера. Несмотря на всю публичность, многое о финансисте остается неизвестным, включая истинный размер его состояния.
В июле 2019 года Эпштейн был вновь арестован по обвинениям в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, но в августе того же года он покончил с собой в тюрьме. Его близкая подруга Гилейн Максвелл была арестована в июле 2020 года. Она признана виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.
В 2019 году во время обысков в доме Эпштейна был найден секретный сейф. Там лежали компакт-диски с надписями, алмазы, наличные деньги и просроченный английский паспорт на другое имя.
Связь Эпштейна с влиятельными людьми.
Среди знакомых Эпштейна были многие известные личности, включая бывших президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона. Трамп публично дистанцировался от Эпштейна после возобновления интереса к его делу. В свою очередь, министр труда США Александр Акоста, который в 2008 году участвовал в заключении сделки со следствием, был вынужден уйти в отставку.
Также в сексуальный скандал была вовлечена и королевская семья Британии. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю дал интервью BBC, где рассказал о своей дружбе с Эпштейном. При этом он опроверг утверждения, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского финансиста.
В 2001 году Эпштейн был назван миллиардером, но подтверждений этому было мало. Forbes сообщал, что Эпштейн, возможно, не был настолько богатым, как считалось. В 2019 году в документах по делу утверждалось, что он владеет 500 миллионами долларов и зарабатывает не менее 10 миллионов в год. Тем не менее, адвокаты Эпштейна продолжали утверждать, что он миллиардер.
Эпштейн заработал свое состояние, начав карьеру преподавателя математики и став партнером в Bear Stearns. После ухода из компании он основал собственное дело, а его отношения с миллиардером Лесли Векснером, генеральным директором L Brands, оказали значительное влияние на его финансовое положение.
Скандал вокруг Эпштейна продолжает вызывать широкий общественный резонанс. Его связи с влиятельными людьми поднимают вопросы о возможной защите и сокрытии преступлений на высоком уровне.