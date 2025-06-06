Ещё нескольким участникам ОПГ Дикого Армана вынесли приговор в Шымкенте

Фигурантам дела инкриминировались статьи о вымогательстве, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, самоуправстве, а также обороте оружия и доведении до самоубийства. Несмотря на широкий резонанс и серьёзность обвинений, четверо подсудимых получили реальные сроки — от одного до семи лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в учреждениях среднего уровня безопасности.