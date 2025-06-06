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Суд приостановил работу теплохода «Михаил Булгаков»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Работа теплохода «Михаил Булгаков» по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО «Московское речное пароходство».

По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО «Московское речное пароходство» на теплоходе «Михаил Булгаков» в связи с регистрацией «множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна».

О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

«Суд постановил признать… “Московское речное пароходство” виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе “Михаил Булгаков” сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности — 30 мая 2025 года», — говорится в документе.

Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.