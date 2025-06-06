В Саратове и Энгельсе ночью слышали взрывы и работу ПВО

«В районе 2:20 начали греметь взрывы, до этого в небе слышались БПЛА, а потом включились сирены и прозвучали автоматные очереди», — сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Известно, что обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе. По данным СМИ, произошло возгорание, выбиты окна и остекление. На месте работают экстренные службы.