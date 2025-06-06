Рязань, Энгельс и Саратов столкнулись с ночной атакой БПЛА, работает ПВО

Рязань атаковали беспилотники, сообщили местные жители.
Беспилотники Украины атаковали Саратов, Энгельс и Рязань. Как сообщают местные жители, в городах слышны взрывы, которые напоминают работу систем ПВО.
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«БПЛА ВСУ пытаются атаковать Саратов, Энгельс и Рязань», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Авторы ссылаются на местных жителей.
По предварительной информации, системы ПВО отработали по беспилотнику в районе аэродрома Дягилево. Официально информация не подтверждалась.
Агентство следит за атакой ВСУ на Россию в ночь на 6 июля. Подробнее о регионах, столкнувшихся с налетом БПЛА, — в трансляции URA.RU.