Shot: В Саратове и Энгельсе сообщили о взрывах и работе ПВО

Как сообщили местные жители, взрывы начались около 2:20 ночи. До этого в нескольких районах области были слышны звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также сообщалось о включении тревожных сирен и звуках, похожих на автоматные очереди, передает Telegram-канал Shot.