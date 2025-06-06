Shot: В Саратове и Энгельсе сообщили о взрывах и работе ПВО

Жители Саратова и Энгельса в пятницу, 6 июня, сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.
Как сообщили местные жители, взрывы начались около 2:20 ночи. До этого в нескольких районах области были слышны звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также сообщалось о включении тревожных сирен и звуках, похожих на автоматные очереди, передает Telegram-канал Shot.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
— От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, — говорится в сообщении.
Незадолго до этого, стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов в селе Старые Юрковичи Климовского района ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, назвав действия ВСУ «подлыми преступлениями».