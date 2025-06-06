Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.
По версии следствия, в марте 34-летний житель Спасского района незаконно принял на работу 17-летнего подростка в шиномонтажную мастерскую и поручил ему выполнение опасных работ на должности монтировщика шин. При замене колеса грузового автомобиля 29 марта на мальчика опрокинулась кабина машины, что и привело к его смерти.
«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Приморец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.