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Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году

Горящий во Владивостоке на 500 квадратах дом расселили в 2022 году.

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Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья.

В пятницу МЧС сообщило, что пожар тушат в нежилом многоквартирном доме во Владивостоке. Произошло обрушение конструкций здания. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

«Установлено, что дом барачного типа расселен администрацией города в 2022 году», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.