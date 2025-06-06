Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья.
В пятницу МЧС сообщило, что пожар тушат в нежилом многоквартирном доме во Владивостоке. Произошло обрушение конструкций здания. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
«Установлено, что дом барачного типа расселен администрацией города в 2022 году», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.