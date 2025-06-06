В Красноярском крае на автодороге произошло самовозгорание автомобиля. Случилось это в Курагинском районе между поселками Прудный и Байдово. По оценке эксперта, у «Мазды Фамилиа» вспыхнул моторный отсек. Огонь спасатели потушили за 10 минут. Но результат — налицо, то есть на фото.