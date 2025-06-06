В Красноярском крае на автодороге произошло самовозгорание автомобиля. Случилось это в Курагинском районе между поселками Прудный и Байдово. По оценке эксперта, у «Мазды Фамилиа» вспыхнул моторный отсек. Огонь спасатели потушили за 10 минут. Но результат — налицо, то есть на фото.
В целом за сутки, по информации регионального управления МЧС России, было ликвидировано 19 пожаров, спасены семь человек. Пострадавших нет. Пара примеров:
— в поселке Бузим (Сухобузимский район) сгорел строительный вагончик на площади 25 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц;
— в результате короткого замыкания электропроводки загорелась кровля нежилой пристройки на площади 50 квадратов в городе Канске. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели из здания семь жильцов.
На ликвидацию последствий ДТП и оказание помощи сотрудники МЧС России выезжали семь раз. На акваториях происшествий не зарегистрировано.