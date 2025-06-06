Крупный пожар разгорелся на мусорной свалке в Подмосковье

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что с 5 по 7 июня в некоторых местах Москвы сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим в ведомстве рекомендовали горожанам соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.