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Крупный пожар разгорелся на мусорной свалке в Подмосковье

В подмосковном поселке Сафроново Раменского района горит мусор на открытой территории. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В подмосковном поселке Сафроново Раменского района горит мусор на открытой территории. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— Происходит возгорание мусора на открытой территории. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, — цитирует сообщение из ведомства ТАСС.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Зарево от пожара видно за несколько километров, в частности из соседнего Жуковского.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что с 5 по 7 июня в некоторых местах Москвы сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим в ведомстве рекомендовали горожанам соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.