На окраине Энгельса начался пожар в районе НПЗ

Возгорание произошло из-за атаки БПЛА.
На окраине города Энгельс Саратовской области вспыхнул крупный пожар после атаки БПЛА. Видео возгорания опубликовали очевидцы в интернете.
«По словам местных жителей, пожар начался в части города, где также находится НПЗ. Официальных данных пока нет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».
Редакция URA.RU отправила запрос в в МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее жители Саратова и Энгельса уже сообщали о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках автоматных очередей после пролета беспилотников, а также о срабатывании системы ПВО. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе, что привело к возгоранию и повреждению остекления. В регионе были введены меры экстренного реагирования, а аэропорт Гагарин временно приостановил работу.
Обновлено в 4:31 по мск: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА на одно из промышленных предприятий в Энгельсе. «Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы», — написал он в telegram-канале.