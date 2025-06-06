На окраине Энгельса начался пожар в районе НПЗ

Ранее жители Саратова и Энгельса уже сообщали о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках автоматных очередей после пролета беспилотников, а также о срабатывании системы ПВО. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе, что привело к возгоранию и повреждению остекления. В регионе были введены меры экстренного реагирования, а аэропорт Гагарин временно приостановил работу.