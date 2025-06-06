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На окраине Энгельса начался пожар в районе НПЗ

На окраине города Энгельс Саратовской области вспыхнул крупный пожар после атаки БПЛА. Видео возгорания опубликовали очевидцы в интернете.

Возгорание произошло из-за атаки БПЛА.

На окраине города Энгельс Саратовской области вспыхнул крупный пожар после атаки БПЛА. Видео возгорания опубликовали очевидцы в интернете.

«По словам местных жителей, пожар начался в части города, где также находится НПЗ. Официальных данных пока нет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».

Редакция URA.RU отправила запрос в в МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее жители Саратова и Энгельса уже сообщали о серии взрывов, тревожных сиренах и звуках автоматных очередей после пролета беспилотников, а также о срабатывании системы ПВО. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе, что привело к возгоранию и повреждению остекления. В регионе были введены меры экстренного реагирования, а аэропорт Гагарин временно приостановил работу.

Обновлено в 4:31 по мск: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА на одно из промышленных предприятий в Энгельсе. «Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы», — написал он в telegram-канале.