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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки шести БПЛА, летевших в сторону столицы.

В ночь на 6 июня также ограничения ввели в аэропортах Калуги (с 00:35 мск) и Саратова (с 2:40 мск).