Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки шести БПЛА, летевших в сторону столицы.
В ночь на 6 июня также ограничения ввели в аэропортах Калуги (с 00:35 мск) и Саратова (с 2:40 мск).
Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки шести БПЛА, летевших в сторону столицы.
В ночь на 6 июня также ограничения ввели в аэропортах Калуги (с 00:35 мск) и Саратова (с 2:40 мск).