СМИ: После атаки БПЛА на НПЗ в Энгельсе вспыхнул сильный пожар

В Энгельсе на окраине города произошел сильный пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.
Очевидцы сообщили, что причиной пожара стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По информации местных жителей, было слышно более десятка взрывов, и, судя по звукам, в небе еще находятся дроны. Предположительно, одной из целей атаки также является местный аэродром. По словам очевидцев, после падения обломков на территорию НПЗ в небо поднялся густой черный дым, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что в Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой дом комплекса «Облака». По предварительным данным, на одном из этажей началось возгорание, повреждены несколько окон и остекление.