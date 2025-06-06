СМИ: После атаки БПЛА на НПЗ в Энгельсе вспыхнул сильный пожар

По информации местных жителей, было слышно более десятка взрывов, и, судя по звукам, в небе еще находятся дроны. Предположительно, одной из целей атаки также является местный аэродром. По словам очевидцев, после падения обломков на территорию НПЗ в небо поднялся густой черный дым, передает Telegram-канал Shot.