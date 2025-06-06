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СМИ: После атаки БПЛА на НПЗ в Энгельсе вспыхнул сильный пожар

В Энгельсе на окраине города произошел сильный пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.

В Энгельсе на окраине города произошел сильный пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.

Очевидцы сообщили, что причиной пожара стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации местных жителей, было слышно более десятка взрывов, и, судя по звукам, в небе еще находятся дроны. Предположительно, одной из целей атаки также является местный аэродром. По словам очевидцев, после падения обломков на территорию НПЗ в небо поднялся густой черный дым, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой дом комплекса «Облака». По предварительным данным, на одном из этажей началось возгорание, повреждены несколько окон и остекление.