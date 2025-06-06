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Собянин: Средствами ПВО уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой дом комплекса «Облака». По предварительным данным, на одном из этажей началось возгорание, повреждены несколько окон и остекление.