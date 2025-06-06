Собянин: Украина пыталась атаковать Москву при помощи БПЛА

Украина осуществила масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по нескольким регионам России. О рисках ударов дронов сообщает Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других субъектов страны. Также поступила информация о предотвращении ракетного обстрела территории Крыма. Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе отражения нападения ВСУ на российские регионы.