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Собянин: Украина пыталась атаковать Москву при помощи БПЛА

Российское ПВО уничтожило шесть БПЛА Украины, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин раскрыл подробности атаки ВСУ.

Российское ПВО уничтожило шесть БПЛА Украины, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин у себя в telegram-канале.

Украина осуществила масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по нескольким регионам России. О рисках ударов дронов сообщает Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других субъектов страны. Также поступила информация о предотвращении ракетного обстрела территории Крыма. Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию о ходе отражения нападения ВСУ на российские регионы.