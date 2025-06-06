Сбил человека и сам погиб: мотоциклист скончался во время наезда на пешехода

5 июня в 23:45 в Николаевске-на-Амуре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла, не имевший права управления транспортными средствами, при обгоне на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Советская, 111 совершил наезд на 26-летнего пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадавший пешеход был экстренно доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. О его состоянии пока ничего не известно.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. В ГАИ напоминают о необходимости соблюдения ПДД, особенно при проезде пешеходных переходов, и управления транспортными средствами только при наличии соответствующих прав.