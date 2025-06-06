Обломки дрона налетели на жилую многоэтажку в Энгельсе: главное об атаке на Саратовскую область

Около 5 утра стало известно, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в жилом комплексе «Облака» на улице Тельмана в Энгельсе. Произошло возгорание на балконе верхнего этажа. Повреждены остекление и несколько окон. Пострадавших, к счастью, нет. Официальные комментарии пока не даны. Власти призвали граждан не приближаться к обломкам.