Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник влетел в многоэтажку в Энгельсе

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, Саратовская область, что привело к возгоранию.

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, Саратовская область, что привело к возгоранию. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Части БПЛА повредили на один из домов жилого комплекса «Облака» на улице Тельмана. В результате инцидента возник пожар, а также повреждены несколько окон и остекление здания.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Ранее в аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в городе слышны звуки взрывов. Предположительно, задействованы средства противовоздушной обороны.