Беспилотник влетел в многоэтажку в Энгельсе

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, Саратовская область, что привело к возгоранию. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Части БПЛА повредили на один из домов жилого комплекса «Облака» на улице Тельмана. В результате инцидента возник пожар, а также повреждены несколько окон и остекление здания.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет.
Ранее в аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в городе слышны звуки взрывов. Предположительно, задействованы средства противовоздушной обороны.