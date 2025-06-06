Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Домодедово и Жуковский закрыли из-за вопросов безопасности

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин.

Два аэропорта прекратили работу на время, пока не позволит безопасность.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в заявлении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Также этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов Саратова и Калуги. Ограничения также объяснялись вопросами безопасности.

ВСУ массово атаковали регионы России в ночь на 6 июня. Подробнее об отражении налетов БПЛА на субъекты РФ — в трансляции URA.RU.

Обновлено в 7:18:

Работа аэропортов возобновлена. Об этом рассказал Артем Кореняко.