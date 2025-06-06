Домодедово и Жуковский закрыли из-за вопросов безопасности

Два аэропорта прекратили работу на время, пока не позволит безопасность.
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в заявлении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.
Также этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов Саратова и Калуги. Ограничения также объяснялись вопросами безопасности.
ВСУ массово атаковали регионы России в ночь на 6 июня. Подробнее об отражении налетов БПЛА на субъекты РФ — в трансляции URA.RU.
Обновлено в 7:18:
Работа аэропортов возобновлена. Об этом рассказал Артем Кореняко.