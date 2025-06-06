Домодедово и Жуковский закрыли из-за вопросов безопасности

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин.