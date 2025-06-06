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В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов и касаются как вылета, так и прилета воздушных судов.

Ограничения носят временный характер и введены в соответствии с установленными авиационными процедурами. Аэропорт Гагарин (код ИКАО: UWSG) продолжает работу в ограниченном режиме.

Ранее в Ершовском районе Саратовской области легкомоторный самолет потерпел крушение, задев ЛЭП при посадке. По предварительным данным, пилот воздушного судна зацепил линию электропередачи, в результате чего самолет упал на землю и загорелся.