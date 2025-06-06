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Собянин: Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые направлялись в сторону столичного региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые направлялись в сторону столичного региона.

— Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион, — написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого стало известно, что силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву.