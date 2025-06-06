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Киев столкнулся с ночной атакой БПЛА, горят целые районы: что известно

Киев пережил очередную ночную атаку: системы ПВО отражали налет беспилотников, из-за упавших обломков возникли пожары. Власти столицы объявляли воздушную тревогу и направляли экстренные службы на ликвидацию последствий. Подробнее о массированной атаке беспилотников — в материале URA.RU.

Пожары зафиксированы в нескольких районах столицы Украины.

Киев пережил очередную ночную атаку: системы ПВО отражали налет беспилотников, из-за упавших обломков возникли пожары. Власти столицы объявляли воздушную тревогу и направляли экстренные службы на ликвидацию последствий. Подробнее о массированной атаке беспилотников — в материале URA.RU.

Массированный удар дронов по Киеву.

В ночь на 6 июня украинские системы ПВО отражали атаку беспилотников на Киев. По данным мэра Виталия Кличко, дроны заходили на город со стороны Борисполя и Вышгорода. Ранее в столице уже объявлялась воздушная тревога, а за несколько дней до этого взрывы звучали четыре раза за сутки.

Пожары из-за падения обломков.

В нескольких районах Киева зафиксированы возгорания после падения обломков БПЛА:

Голосеевский район — пожар на месте падения;Соломенский район — два очага возгорания из-за обломков.

Экстренные службы работают на местах, а ПВО продолжает перехватывать цели в небе.

Реакция властей и тревоги.

В Киеве объявлялась воздушная тревога. В официальном канале городской администрации публиковался призыв к жителям спуститься в убежища.