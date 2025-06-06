Киев столкнулся с ночной атакой БПЛА, горят целые районы: что известно

В ночь на 6 июня украинские системы ПВО отражали атаку беспилотников на Киев. По данным мэра Виталия Кличко, дроны заходили на город со стороны Борисполя и Вышгорода. Ранее в столице уже объявлялась воздушная тревога, а за несколько дней до этого взрывы звучали четыре раза за сутки.