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Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения полетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения полетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), — говорится в сообщении.

В 5:17 в пресс-службе сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону столицы.

Позже стало известно о ликвидации еще трех дронов, которые направлялись в сторону Московского региона.

Жители Саратова и Энгельса в пятницу, 6 июня, сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.