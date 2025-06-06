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Собянин: силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву

На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные средствами противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, сначала шесть дронов были успешно уничтожены при подлете к столице, а на местах падения их обломков сейчас работают оперативные службы, обеспечивая безопасность и проверяя территорию.

Позже Собянин добавил, что силы ПВО также уничтожили еще три беспилотника, пытавшихся приблизиться к Москве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ.