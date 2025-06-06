Mash: обломки БПЛА рухнули на Киевском шоссе в Калужской области

ВСУ атаковали Калужскую область.
В Калужской области обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть Киевского шоссе вблизи поселка Балабаново. Об этом сообщают журналисты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Украина атаковала Саратовскую область и регионы РФ ночью: онлайн-трансляция.
«Обломки сбитого беспилотника рухнули на Киевском шоссе недалеко от поселка Балабаново Калужской области», — сообщил telegram-канал Mash. В результате происшествия повреждены несколько легковых автомобилей, пострадавших среди людей нет.
ВСУ ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в других регионах.
Аэропорте Калуги был введен план «Ковер». Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.