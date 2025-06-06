Губернатор Бусаргин сообщил о повреждении БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе

Украинские дроны ночью 6 июня атаковали Саратовскую область. Целью стал город Энгельс. В результате ночной атаки повреждения получил многоквартирный дом, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Он подчеркнул отсутствие пострадавших. По данным губернатора, на территории региона с 02:30 действует предупреждение об угрозе БПЛА. Специалисты экстренных служб приведены в готовность. Оперслужбы работают на месте падения обломков дронов.
«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет», — оповестил Роман Бусаргин.
О сбитии БПЛА сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин. Силы ПВО уничтожили девять беспилотников. Информации о пострадавших не поступало.