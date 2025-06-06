Электроснабжение шахты «Листвяжная» восстановили после пожара на подстанции

В четверг из-за пожара на подстанции «Набережная» произошла остановка вентилятора главного проветривания и водоотлива в шахте «Листвяжная». 162 человека вышли на поверхность, пострадавших нет. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку.
«Электроснабжение восстановлено, шахта работает в режиме жизнеобеспечения», — сказал собеседник агентства.
В ноябре 2021 года на «Листвяжной» произошел взрыв метана, что стало одной из самых масштабных трагедий в угольной отрасли. Погиб 51 человек. В июле 2023 года шахта возобновила угледобычу.