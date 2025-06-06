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Электроснабжение шахты «Листвяжная» восстановили после пожара на подстанции

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области работает в режиме жизнеобеспечения после пожара на подстанции. Электроснабжение восстановлено, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

Источник: РИА "Новости"

В четверг из-за пожара на подстанции «Набережная» произошла остановка вентилятора главного проветривания и водоотлива в шахте «Листвяжная». 162 человека вышли на поверхность, пострадавших нет. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку.

«Электроснабжение восстановлено, шахта работает в режиме жизнеобеспечения», — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2021 года на «Листвяжной» произошел взрыв метана, что стало одной из самых масштабных трагедий в угольной отрасли. Погиб 51 человек. В июле 2023 года шахта возобновила угледобычу.