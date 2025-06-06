Mash: российские военные уничтожили американское оружие в районе Киева

Ранее российские военные уже наносили ракетные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по полигону «Новомосковск», где были поражены позиции украинских механизированных бригад. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных атаках, в ходе которых уничтожаются пункты временной дислокации, аэродромы, ремонтные предприятия, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника и вооружение.