Mash: российские военные уничтожили американское оружие в районе Киева

ЗРК Patriot был уничтожен российскими ракетами в районе Киева.
Российские военные нанесли ракетный удар по американскому ЗРК Patriot, который находился в районе Киева. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что во время атаки украинские операторы выпустили четыре ракеты по российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер», но безуспешно.
«Ракета ВС РФ уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Операторы выпустили четыре ракеты против нашего “Искандера”, — не спасло», — передают авторы канала.
Ранее российские военные уже наносили ракетные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по полигону «Новомосковск», где были поражены позиции украинских механизированных бригад. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных атаках, в ходе которых уничтожаются пункты временной дислокации, аэродромы, ремонтные предприятия, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника и вооружение.