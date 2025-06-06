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Mash: российские военные уничтожили американское оружие в районе Киева

Российские военные нанесли ракетный удар по американскому ЗРК Patriot, который находился в районе Киева. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что во время атаки украинские операторы выпустили четыре ракеты по российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер», но безуспешно.

ЗРК Patriot был уничтожен российскими ракетами в районе Киева.

Российские военные нанесли ракетный удар по американскому ЗРК Patriot, который находился в районе Киева. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что во время атаки украинские операторы выпустили четыре ракеты по российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер», но безуспешно.

«Ракета ВС РФ уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Операторы выпустили четыре ракеты против нашего “Искандера”, — не спасло», — передают авторы канала.

Ранее российские военные уже наносили ракетные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по полигону «Новомосковск», где были поражены позиции украинских механизированных бригад. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных атаках, в ходе которых уничтожаются пункты временной дислокации, аэродромы, ремонтные предприятия, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника и вооружение.