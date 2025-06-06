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В Бурятии локализовали самый крупный лесной пожар

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Крупное возгорание в лесах Баргузинского района Бурятии локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Источник: Freepik

«Лесники локализовали сложный пожар в Баргузинском районе», — говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев, лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района, произошедший из-за неосторожного обращения с огнем, зафиксировали 20 мая.

«Тушение осложняется труднодоступной местностью и крутыми склонами гор, более 30 градусов. На сегодня это самый крупный пожар, площадью 28 000 га. Прогноз на ликвидацию — сегодня в течение дня», — отметил Борошноев.

По данным агентства, на утро 6 июня в Бурятии действуют 10 лесных пожаров на общей площади 92 272 га. Локализованы возгорания в Баргузинском и Еравнинском районах на площади 42 565 га. К тушению привлечены 433 человека, задействовано 52 единицы техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.