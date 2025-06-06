В Бурятии локализовали самый крупный лесной пожар

«Лесники локализовали сложный пожар в Баргузинском районе», — говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев, лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района, произошедший из-за неосторожного обращения с огнем, зафиксировали 20 мая.
«Тушение осложняется труднодоступной местностью и крутыми склонами гор, более 30 градусов. На сегодня это самый крупный пожар, площадью 28 000 га. Прогноз на ликвидацию — сегодня в течение дня», — отметил Борошноев.
По данным агентства, на утро 6 июня в Бурятии действуют 10 лесных пожаров на общей площади 92 272 га. Локализованы возгорания в Баргузинском и Еравнинском районах на площади 42 565 га. К тушению привлечены 433 человека, задействовано 52 единицы техники.
На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.