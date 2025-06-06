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В Хабаровском крае у поселка Этыркэн пожар разросся до 5,2 тысячи гектаров

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края площадь природного пожара возле поселка Этыркен достигла 5,2 тысячи гектаров.

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Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре региона, на месте работает прокурор Верхнебуреинского района — есть угроза перехода огня на населенный пункт. На тушении пожара задействованы лесопожарные формирования, наземная и авиатехника.

Представления внесены зампреду правительства края, руководству КГСАУ «ДВ Авиабаза» и КГКУ «Ургальское лесничество» за несвоевременное наращивание сил. Проверяется соблюдение требований противопожарного законодательства местным самоуправлением и арендаторами участков в поселке Этыркен.