В Хабаровском крае у поселка Этыркэн пожар разросся до 5,2 тысячи гектаров

Как сообщили в прокуратуре региона, на месте работает прокурор Верхнебуреинского района — есть угроза перехода огня на населенный пункт. На тушении пожара задействованы лесопожарные формирования, наземная и авиатехника.
Представления внесены зампреду правительства края, руководству КГСАУ «ДВ Авиабаза» и КГКУ «Ургальское лесничество» за несвоевременное наращивание сил. Проверяется соблюдение требований противопожарного законодательства местным самоуправлением и арендаторами участков в поселке Этыркен.