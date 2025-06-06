Собянин: Силами ПВО уничтожены десять БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Один из БПЛА был сбит дополнительно, помимо ранее сбитых.