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Собянин: Силами ПВО уничтожены десять БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Один из БПЛА был сбит дополнительно, помимо ранее сбитых.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Один из БПЛА был сбит дополнительно, помимо ранее сбитых.

— ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

Позже стало известно о ликвидации еще трех дронов, которые направлялись в сторону Московского региона.