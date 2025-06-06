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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Ограничения касаются как приема, так и отправки воздушных судов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно ограничены взлеты и посадки самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ограничения касаются как приема, так и отправки воздушных судов и действуют в рамках стандартных процедур реагирования на возможные угрозы.

Ранее в саратовском аэропорту Гагарин были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов.