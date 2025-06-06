Автобус с детьми опрокинулся вблизи Хабаровска

В Хабаровском районе на улице Молодежной в селе Воронежское-2 опрокинулся автобус с детьми, который следовал на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате ДТП семь несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были госпитолизированы. Об этом сообщает ГАИ Хабаровского края.