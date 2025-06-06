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Губернатор Бусаргин сообщил о возгорании на промышленном предприятии Энгельса

Роман Бусаргин уведомил об отсутствии пострадавших при возгорании на предприятии в Энгельсе.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 6 июня. В результате в городе Энгельс загорелось промышленное предприятие. Такими сведениями поделился в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его данным, пострадавших при возгорании нет. Губернатор подчеркнул, что к месту ЧП прибыли специалисты спецслужб. Они принимают меры для устранения последствий атаки БПЛА на предприятие.

«Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы», — уточнил Роман Бусаргин.

Помимо прочего, дроны атаковали многоквартирный дом. Жители, по данным губернатора, не пострадали. На месте работают спецслужбы. На территории Саратовской области по-прежнему действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.