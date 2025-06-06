Губернатор Бусаргин сообщил о возгорании на промышленном предприятии Энгельса

Боевики ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 6 июня. В результате в городе Энгельс загорелось промышленное предприятие. Такими сведениями поделился в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его данным, пострадавших при возгорании нет. Губернатор подчеркнул, что к месту ЧП прибыли специалисты спецслужб. Они принимают меры для устранения последствий атаки БПЛА на предприятие.
«Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы», — уточнил Роман Бусаргин.
Помимо прочего, дроны атаковали многоквартирный дом. Жители, по данным губернатора, не пострадали. На месте работают спецслужбы. На территории Саратовской области по-прежнему действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.