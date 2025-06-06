Пожар на судне «Айсберг» прекратился, его несет в сторону КНДР

Рыболовная шхуна «Айсберг», на которой 4 июня произошел пожар, в настоящее время дрейфует в сторону Северной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских наблюдательных структурах.
«Пожар на 'Айсберге' был потушен, и сейчас судно движется в направлении КНДР», — уточнил собеседник агентства.
Инцидент произошел утром 4 июня в Японском море, примерно в 250 морских милях (463 км) к югу от Владивостока. Экипаж из 17 россиян эвакуировался на двух плотах, которые позже подобрал транспортный рефрижератор «Остров Ионы». Все спасенные не нуждались в медицинской помощи. «Остров Ионы» доставил моряков в порт Пусан в Республике Корея.
По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, судовладелец планирует вернуть моряков на Сахалин через Владивосток ближайшими авиарейсами. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.