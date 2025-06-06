Пожар на судне «Айсберг» прекратился, его несет в сторону КНДР

Инцидент произошел утром 4 июня в Японском море, примерно в 250 морских милях (463 км) к югу от Владивостока. Экипаж из 17 россиян эвакуировался на двух плотах, которые позже подобрал транспортный рефрижератор «Остров Ионы». Все спасенные не нуждались в медицинской помощи. «Остров Ионы» доставил моряков в порт Пусан в Республике Корея.