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Пожар на судне «Айсберг» прекратился, его несет в сторону КНДР

Рыболовная шхуна «Айсберг», на которой 4 июня произошел пожар, в настоящее время дрейфует в сторону Северной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских наблюдательных структурах.

Рыболовная шхуна «Айсберг», на которой 4 июня произошел пожар, в настоящее время дрейфует в сторону Северной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских наблюдательных структурах.

«Пожар на 'Айсберге' был потушен, и сейчас судно движется в направлении КНДР», — уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошел утром 4 июня в Японском море, примерно в 250 морских милях (463 км) к югу от Владивостока. Экипаж из 17 россиян эвакуировался на двух плотах, которые позже подобрал транспортный рефрижератор «Остров Ионы». Все спасенные не нуждались в медицинской помощи. «Остров Ионы» доставил моряков в порт Пусан в Республике Корея.

По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, судовладелец планирует вернуть моряков на Сахалин через Владивосток ближайшими авиарейсами. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.