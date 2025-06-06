Думал — безобидный медвежонок. Ошибка, которая едва не лишила жизни сибиряка

В Усть-Илимском и Киренском районах участились случаи выхода медведей к людям. Только 4 июня 2025 года зафиксировано три таких инцидента, один из которых закончился нападением на человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— Первый сигнал поступил от женщины, которая увидела двух медведей неподалеку от садоводства «Жерон». Спустя два часа местные жители сообщили еще об одном появлении хищника на улице Береговой в поселке Железнодорожном, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Но самым тревожным стал случай в Киренске. Двое мужчин, осматривая место заготовки лесоматериалов, столкнулись с медвежонком, после чего на них набросилась медведица. К счастью, шум от ударов палкой по дереву отпугнул животных. Один из пострадавших получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Полицейские осмотрели прилегающую территорию в этих районах, однако диких животных так и не обнаружили. Сейчас проводится проверка, в это время сибиряков просят не приближаться к хищникам, также запрещено их фотографировать, пытаться прогнать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка в Иркутске.