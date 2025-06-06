Думал — безобидный медвежонок. Ошибка, которая едва не лишила жизни сибиряка

Но самым тревожным стал случай в Киренске. Двое мужчин, осматривая место заготовки лесоматериалов, столкнулись с медвежонком, после чего на них набросилась медведица. К счастью, шум от ударов палкой по дереву отпугнул животных. Один из пострадавших получил серьезные травмы и был госпитализирован.