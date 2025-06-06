Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Думал — безобидный медвежонок. Ошибка, которая едва не лишила жизни сибиряка

В Киренске мужчина попал в больницу после нападения медведя.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском и Киренском районах участились случаи выхода медведей к людям. Только 4 июня 2025 года зафиксировано три таких инцидента, один из которых закончился нападением на человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

— Первый сигнал поступил от женщины, которая увидела двух медведей неподалеку от садоводства «Жерон». Спустя два часа местные жители сообщили еще об одном появлении хищника на улице Береговой в поселке Железнодорожном, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Но самым тревожным стал случай в Киренске. Двое мужчин, осматривая место заготовки лесоматериалов, столкнулись с медвежонком, после чего на них набросилась медведица. К счастью, шум от ударов палкой по дереву отпугнул животных. Один из пострадавших получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Полицейские осмотрели прилегающую территорию в этих районах, однако диких животных так и не обнаружили. Сейчас проводится проверка, в это время сибиряков просят не приближаться к хищникам, также запрещено их фотографировать, пытаться прогнать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка в Иркутске.