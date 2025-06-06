В деле экс-губернатора Курской области Смирнова появился еще один фигурант

«Избрать в отношении Спиридонова Дмитрия Юрьевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах. Гендиректор подрядной монтажно-строительной компании стал новым фигурантом уголовного дела, в рамках которого был арестован бывший губернатор области Алексей Смирнов, а также другие чиновники и бизнесмены.
Смирнов и его также заключенный под стражу бывший заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву Игорь Грабин — бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, им обоим вменили растрату и продлили срок ареста. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев.
Экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков до своего ареста дал подробные показания по делу, после чего скрылся от следствия на СВО, заключив контракт с Минобороны РФ на год. В этой связи Воловикова объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву для ареста.
Кроме того, в Курске в СИЗО отправлена бывшая подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы. В Курске также содержится под стражей глава строительной компании ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Совершение преступления ему вменяется в составе группы по предварительному сговору с иными лицами (из числа выполняющих управленческие функции в АО «Корпорация развития Курской области»).
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. Один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.