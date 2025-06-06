В деле экс-губернатора Курской области Смирнова появился еще один фигурант

Кроме того, в Курске в СИЗО отправлена бывшая подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы. В Курске также содержится под стражей глава строительной компании ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Совершение преступления ему вменяется в составе группы по предварительному сговору с иными лицами (из числа выполняющих управленческие функции в АО «Корпорация развития Курской области»).