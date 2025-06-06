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Росавиация: Ограничения введены в аэропорту Внуково

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — говорится в сообщении ведомства.

В 5:17 в пресс-службе сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Незадолго до этого временные ограничения полетов самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В этот же день, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону Москвы.