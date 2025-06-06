Росавиация: Ограничения введены в аэропорту Внуково

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.