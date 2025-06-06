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Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Общее количество нейтрализованных дронов, направлявшихся к столице, достигло десяти.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии ещё одного беспилотного летательного аппарата силами ПВО Минобороны. Таким образом, общее количество нейтрализованных дронов, направлявшихся к столице, достигло десяти.

Ранее он информировал, что военнослужащие средствами противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать Москву.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что все беспилотники были ликвидированы до достижения ими целей, ситуация находится под контролем, работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ.