Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии ещё одного беспилотного летательного аппарата силами ПВО Минобороны. Таким образом, общее количество нейтрализованных дронов, направлявшихся к столице, достигло десяти.
Ранее он информировал, что военнослужащие средствами противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать Москву.
В своем Telegram-канале Собянин отметил, что все беспилотники были ликвидированы до достижения ими целей, ситуация находится под контролем, работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ.