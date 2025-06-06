Маск остыл после ссоры с Трампом

Накануне стало известно о разладе в отношениях между Трампом и Маском, которые изначально позиционировали друг друга как друзья. Все началось после того, как американский предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект, отменяющие льготы в адрес компании Маска. Далее предприниматель в ходе перепалки с Трампом заявил, что тот фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был обвинен в педофилии. Маск также поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его, передает MK.RU.