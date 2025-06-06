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Автобус с детьми перевернулся в Хабаровске (ОБНОВЛЕНИЕ)

При опрокидывании автобуса пострадали 7 детей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: AmurMedia

По предварительным данным сегодня в районе дома 12 ул. Молодёжной с. Воронежское-2 Хабаровского района, произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Предварительно, у автобуса отказала тормозная система.

В салоне в момент ДТП находилось 30 детей, 7 из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами.

Обстоятельства устанавливаются. На место ДТП в район Зоосада выехали руководство краевого Управления Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Обновление 12:28.

По уточненным данным, 12 из 30 детей, которые находились в момент ДТП в автобусе, а также двое взрослых доставлены в медицинское учреждение для обследования с жалобами на ушибы.

Обновление 12:49.

Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователем осмотрено место происшествия. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.

Обновление 13:07.

Дмитрий Демешин поручил сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей.

По словам губернатора, глава Минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы всё выяснить.

Обновление 13:33.

Как прокомментировали происшествие в управлении образования Хабаровска, по плану городского оздоровительного лагеря школы № 66 6 июня для 33 человек, включая взрослых, был запланирован выезд на экскурсию в зоосад. Автобус был зафрахтован в компании ООО «Багира» должным образом с уведомлением ГАИ города о запланированном выезде, лицензия у перевозчика имеется, инструктаж дети и взрослые о правилах перевозки прошли в школе до выезда, приказ о назначении ответственных за перевозку детей был подготовлен школой своевременно.

Все дети были пристегнуты ремнями безопасности.

Обновление 14:13.

Как уточнили в Госавтоинспекции, регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники дтп были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий.

Сотрудниками технического надзора Управления Госавтоинспекции выявлено нарушение — в тахограф не была вставлена карта водителя (ст. 11.23 КоАП РФ). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза.