Автобус с детьми перевернулся в Хабаровске (ОБНОВЛЕНИЕ)

Как прокомментировали происшествие в управлении образования Хабаровска, по плану городского оздоровительного лагеря школы № 66 6 июня для 33 человек, включая взрослых, был запланирован выезд на экскурсию в зоосад. Автобус был зафрахтован в компании ООО «Багира» должным образом с уведомлением ГАИ города о запланированном выезде, лицензия у перевозчика имеется, инструктаж дети и взрослые о правилах перевозки прошли в школе до выезда, приказ о назначении ответственных за перевозку детей был подготовлен школой своевременно.