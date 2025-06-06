Автобус с детьми перевернулся в Хабаровске (ОБНОВЛЕНИЕ)

По предварительным данным сегодня в районе дома 12 ул. Молодёжной с. Воронежское-2 Хабаровского района, произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Предварительно, у автобуса отказала тормозная система.
В салоне в момент ДТП находилось 30 детей, 7 из них доставлены в медицинское учреждение с ушибами.
Обстоятельства устанавливаются. На место ДТП в район Зоосада выехали руководство краевого Управления Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Обновление 12:28.
По уточненным данным, 12 из 30 детей, которые находились в момент ДТП в автобусе, а также двое взрослых доставлены в медицинское учреждение для обследования с жалобами на ушибы.
Обновление 12:49.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователем осмотрено место происшествия. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.
Обновление 13:07.
Дмитрий Демешин поручил сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей.
По словам губернатора, глава Минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы всё выяснить.
Обновление 13:33.
Как прокомментировали происшествие в управлении образования Хабаровска, по плану городского оздоровительного лагеря школы № 66 6 июня для 33 человек, включая взрослых, был запланирован выезд на экскурсию в зоосад. Автобус был зафрахтован в компании ООО «Багира» должным образом с уведомлением ГАИ города о запланированном выезде, лицензия у перевозчика имеется, инструктаж дети и взрослые о правилах перевозки прошли в школе до выезда, приказ о назначении ответственных за перевозку детей был подготовлен школой своевременно.
Все дети были пристегнуты ремнями безопасности.
Обновление 14:13.
Как уточнили в Госавтоинспекции, регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники дтп были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий.
Сотрудниками технического надзора Управления Госавтоинспекции выявлено нарушение — в тахограф не была вставлена карта водителя (ст. 11.23 КоАП РФ). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза.