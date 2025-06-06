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Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 10

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку на Московский регион.

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку на Московский регион. Всего было уничтожено 10 беспилотников украинских террористов, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака 10 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — отметил он.

Мэр добавил, что на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Собянин перед этим дважды публиковал сообщения о воздушных атаках столицу.

В первой информации речь шла о шести сбитых БПЛА укронацистов. Во второй добавилось еще три. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.