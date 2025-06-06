Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 10

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку на Московский регион. Всего было уничтожено 10 беспилотников украинских террористов, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака 10 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — отметил он.
Мэр добавил, что на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Собянин перед этим дважды публиковал сообщения о воздушных атаках столицу.
В первой информации речь шла о шести сбитых БПЛА укронацистов. Во второй добавилось еще три. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.