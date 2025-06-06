Пьяного водителя задержали при попытке сбежать с места ДТП в Новосибирске

Вечером 5 июня на Мочищенском шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием погрузчика. Его водитель попытался сбежать, но ему это не удалось. Когда всё произошло, рядом были сотрудники «дорожного патруля», которые задержали шофера. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
— Сотрудник ГКУ НСО ЦОДД не позволил водителю погрузчика покинуть место ДТП. Приехавшие сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, — уточнили в пресс-службе.
Водителям напомнили, что садиться за руль в состоянии опьянения нельзя ни в коем случае, так как даже небольшая доля алкоголя в организме автомобилиста может привести к печальным последствиям.