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Пьяного водителя задержали при попытке сбежать с места ДТП в Новосибирске

Водитель погрузчика устроил аварию на Мочищенском шоссе.

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Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 июня на Мочищенском шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием погрузчика. Его водитель попытался сбежать, но ему это не удалось. Когда всё произошло, рядом были сотрудники «дорожного патруля», которые задержали шофера. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

— Сотрудник ГКУ НСО ЦОДД не позволил водителю погрузчика покинуть место ДТП. Приехавшие сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, — уточнили в пресс-службе.

Водителям напомнили, что садиться за руль в состоянии опьянения нельзя ни в коем случае, так как даже небольшая доля алкоголя в организме автомобилиста может привести к печальным последствиям.