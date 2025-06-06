Рязань атакована беспилотниками, горит место падения обломков: главное о налете дронов

Рязань подверглась атаке дронов ночью 6 июня.
Ночью 6 июня Рязань и прилегающие территории подверглись атаке беспилотников, в ходе которой силы ПВО отражали воздушные цели в районе аэродрома «Дягилево» и жилых кварталов. В результате падения обломков в селе Подвязье возник пожар, власти призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Подробнее о налете БПЛА — в материале URA.RU.
Атака беспилотников и работа ПВО.
Ночью 6 июня 2025 года в Рязанской области сработала система ПВО — беспилотники атаковали город, предположительно, нацелившись на аэродром «Дягилево». В местных соцсетях жители сообщали о громких хлопках и пролетах дронов на уровне многоэтажек. Власти объявили режим «Внимание по БПЛА» и призвали население оставаться дома и не подходить к окнам.
Угроза БПЛА для Рязани объявлялась дважды. Над городом работали ПВО и средства подавления. Дроны кружили над микрорайоном Дягилево. Очевидцы сообщали о грохоте в этой части Рязани и сбитых беспилотниках. Атаки на Рязань были отражены.
Сообщалось в местных пабликах, что аэродром «Дягилево» в Рязанской области оказался под атакой БПЛА. Также работают активно ПВО. Также пользователи соцсетей делились кадрами кадрами со звуками пролетающих БПЛА недалеко от Рязани.
Последствия на земле.
После работы ПВО в селе Подвязье зафиксировано возгорание из-за падения обломков. По предварительным данным, загорелись сараи — к месту выехали две пожарные бригады. О жертвах и масштабных разрушениях не сообщается. Последствия падения обломков дронов устраняются.
Отбой угрозы.
Власти сообщили об отбое опасности атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Однако в области сохраняется режим мониторинга. Ситуация остается на контроле экстренных служб.
РСЧС предупреждаетФото: Рязань. Происшествия/telegram-канал.