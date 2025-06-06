Рязань атакована беспилотниками, горит место падения обломков: главное о налете дронов

Ночью 6 июня 2025 года в Рязанской области сработала система ПВО — беспилотники атаковали город, предположительно, нацелившись на аэродром «Дягилево». В местных соцсетях жители сообщали о громких хлопках и пролетах дронов на уровне многоэтажек. Власти объявили режим «Внимание по БПЛА» и призвали население оставаться дома и не подходить к окнам.