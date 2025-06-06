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Родители получили тюремный срок за нерегулярную чистку зубов детьми

В Швеции многодетную чету постигла суровая кара — тюремное заключение.

В Швеции многодетную чету постигла суровая кара — тюремное заключение. Как сообщает шведское издание Aftonbladet, причиной столь строгого решения стало недостаточное внимание родителей к состоянию зубов своих отпрысков.

Внимание правоохранительных органов семья привлекла после того, как трое детей из этой семьи — братья и сестра — оказались на приеме у зубного врача в городе Бурос. После осмотра пациентов доктор диагностировал у них прогрессирующий кариес в обширной форме.

Состояние зубов детей было настолько плачевным, что некоторые из них пришлось удалить. По завершении операции врач выразил серьезную обеспокоенность и передал информацию в компетентные органы.

Несмотря на отрицание вины, родители предстали перед судом, который вынес обвинительный приговор и назначил реальный срок тюремного заключения. В ходе судебного разбирательства было установлено, что супруги пренебрегали регулярной чисткой зубов своим детям. За данное упущение каждый из родителей проведет за решеткой восемь месяцев.

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