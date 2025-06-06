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Бастрыкин обратил внимание на драку подростков в Новосибирске

СК начал проверку по этому случаю.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчета о ситуации с хулиганскими действиями подростков в Новосибирске.

В соцсетях появилась информация о конфликте с участием несовершеннолетних. Некоторым из них понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Следственное управление СК по региону начало проверку по статье о хулиганстве. Бастрыкину представят информацию о ходе работы и выявленных деталях.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал о реакции Бастрыкина на подростка, который бросил петарду в лицо.