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На Камчатке гендиректор стройфирмы похитил более 75 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор строительной фирмы задержан по подозрению в хищении более 75 млн рублей бюджетных средств при выполнении муниципального контракта по благоустройству сквера в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«41-летний подозреваемый в период с апреля по декабрь 2024 года, являясь генеральным директором строительной компании, в ходе выполнения работ в рамках муниципального контракта по благоустройству сквера краевого центра, осуществил хищение целевых бюджетных средств в общей сумме более 75 млн рублей, путем приобретения у поставщика архитектурных форм по заниженной цене и более низкого качества», — сказали в пресс-службе, добавив, что финансирование контракта идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в управлении отметили, что фигурант задержан, заведено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения — следствие ходатайствует о заключение его под стражу.