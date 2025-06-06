На Камчатке гендиректор стройфирмы похитил более 75 млн рублей

«41-летний подозреваемый в период с апреля по декабрь 2024 года, являясь генеральным директором строительной компании, в ходе выполнения работ в рамках муниципального контракта по благоустройству сквера краевого центра, осуществил хищение целевых бюджетных средств в общей сумме более 75 млн рублей, путем приобретения у поставщика архитектурных форм по заниженной цене и более низкого качества», — сказали в пресс-службе, добавив, что финансирование контракта идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Также в управлении отметили, что фигурант задержан, заведено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения — следствие ходатайствует о заключение его под стражу.