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Автобус с детьми перевернулся близ Хабаровска, есть пострадавшие

В результате опрокидывания автобуса в районе села Воронежское-2 Хабаровского района в медицинское учреждение для обследования доставлены 12 детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пятницу, 6 июня, в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.

В результате опрокидывания автобуса в районе села Воронежское-2 Хабаровского района в медицинское учреждение для обследования доставлены 12 детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пятницу, 6 июня, в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.

Всего в момент ДТП в салоне автобуса находились 30 детей. У доставленных в больницу зафиксированы ушибы.

— Сегодня в районе дома 12 ул. Молодежной с. Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса. На месте происшествия находятся сотрудники и руководство районной Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

23 мая микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся на 63-м километре трассы М-12 «Восток» в Богородском городском округе Подмосковья.