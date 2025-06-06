Автобус с детьми перевернулся близ Хабаровска, есть пострадавшие

В результате опрокидывания автобуса в районе села Воронежское-2 Хабаровского района в медицинское учреждение для обследования доставлены 12 детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пятницу, 6 июня, в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.