«Рамы на окнах трясло от взрывов»: как жители Московской области отреагировали на массовую атаку ВСУ. Карта

ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Москву и Московскую область. В аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское), Внуково в связи с этим были введены временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов. Что сейчас происходит в регионе и как местные жители отреагировали на удары — в материале URA.RU.