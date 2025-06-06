В Ангарске 14-летний велосипедист пострадал из-за столкновения с «Мерседесом»

Судя по фото с места аварии, подросток упал на лобовое стекло, разбив его. Пострадавший был доставлен на карете скорой помощи в больницу, сейчас находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Полиция проводит проверку, в это время произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре.