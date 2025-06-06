В Ангарске 14-летний велосипедист пострадал из-за столкновения с «Мерседесом»

В Ангарске 14-летний велосипедист попал в аварию. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, все случилось 5 июня 2025 года около 17:00 на пересечении улиц Боринского и Васильевой.
— По предварительной информации, школьник, не спустившись с велика, выехал на «зебру», когда горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент мимо проезжала 39-летняя женщина на «Mercedes Benz», — сообщает пресс-служба ведомства.
Судя по фото с места аварии, подросток упал на лобовое стекло, разбив его. Пострадавший был доставлен на карете скорой помощи в больницу, сейчас находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Полиция проводит проверку, в это время произошедшим заинтересовались в региональной прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренске мужчина попал в больницу после нападения медведя.